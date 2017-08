Dubbele cijfers voor Nederlandse hockeydames op EK

AMSTERDAM - Het duurde bijna tien minuten voor Nederland de openingstreffer maakte tijdens het EK-duel met Tsjechië, maar daarna ging het hard. De teller stopte pas bij tien. Met Margot van Geffen, Ireen van den Assem, Lidewij Welten en Marloes Keetels waren er vier Brabantse doelpuntenmakers.

Op aangeven van Van Assem maakte Caia van Maasakker de 1-0, Van Geffen scoorde na een klein kwartier de 2-0. Het schot van de Tilburgse ging via een Tsjechische stick in het doel. In het tweede kwart scoorde Oranje er op los. Kitty van Male, Kelly Jonker, Laurien Leurink en Van Maasakker scoorden, ze zorgden voor een 6-0 ruststand.

Binnen een minuut na de rust scoorde Van den Assem de 7-0, de Tilburgse maakte de treffer vanuit een strafcorner. Nadat Leurink de 8-0 had gemaakt scoorde Welten, de Eindhovense maakte vanuit de draai de 9-0.Het publiek scandeerde 'tien, tien, tien', even leek die tiende treffer er niet te komen. Uiteindelijk viel de treffer kort voor tijd. Met nog drie minuten op de klok maakte Marloes Keetels de 10-0, voor de speelster uit Schijndel was het haar eerste treffer van dit toernooi.Het is de zesde keer in de geschiedenis dat Oranje op een EK dubbele cijfers haalt. De grootste overwinning blijft wel gewoon staan, in 1999 wonnen de Nederlandse dames met 15-0 van België.Donderdagavond speelt Oranje de halve finale tegen Engeland.