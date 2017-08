Auto uitgebrand in Oss, ook weer raak in Den Bosch

OSS/DEN BOSCH - Een auto die geparkeerd stond bij een flat aan de Oude Litherweg in Oss is woensdagochtend vroeg uitgebrand. Op het eerste gezicht is er volgens de politie geen sprake van brandstichting. In Den Bosch was het even eerder raak. Daar brandde rond kwart voor vijf een bedrijfsbusje aan de Admiraliteistlaan uit.

Hoe de brand in Oss is ontstaan, is niet bekend. De melding van de autobrand kwam iets voor halfzes bij de brandweer binnen.

Hoewel de politie niet uit gaat van brandstichting, wordt er wel buurtonderzoek gedaan.

In Den Bosch was het alweer voor de derde nacht op rij raak qua autobrand. Bij aankomst van de brandweer stond de bedrijfsbus aan de voorkant al helemaal in brand. De oorzaak van de brand is niet bekend.Zondagnacht ging in Den Bosch aan de Negende Donk een auto in vlammen op. En een nacht later was het raak aan de Kerkhoekweg. Ook in Oss was het maandagochtend vroeg al raak. Toen brandde een busje aan de Kuipers Rietbergstraat uit.

