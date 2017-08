Ongeluk met drie vrachtwagens op A67, weg dicht tussen Geldrop en Someren

GELDROP - De A67 tussen Geldrop en Someren is dicht na een ongeluk woensdagochtend rond kwart over negen met drie vrachtwagens. De vrachtwagens botsten achter op elkaar. Om kwart voor tien waren de chauffeurs uit hun cabines. De VID verwacht rond tien uur dat de weg nog zeker een uur dicht is.

Volgens omstanders is de chauffeur van de middelste vrachtwagen die op zijn voorganger botste gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou wel aanspreekbaar zijn geweest. Hij en zijn bijrijder hebben even bekneld gezeten.De chauffeur in de voorste vrachtwagen lijkt er met een schram op zijn hoofd te zijn afgekomen. De derde vrachtwagen botste slechts licht op zijn voorganger.Het ongeluk is gebeurd in de richting Venlo. Er landde een traumahelikopter op de snelweg. Voor verkeer richting Limburg is een omleiding ingesteld via de A2, N276 en A73.Verkeer dat achter het ongeluk vast kwam te staan, moest op de snelweg keren.