'Recordaantal moorden West-Brabant, burgemeester Depla maakt zich zorgen'

BREDA - West-Brabant en Zeeland koersen af op een recordaantal afrekeningen. De Bredase burgemeester Paul Depla maakt zich grote zorgen, zo meldt EenVandaag woensdag.

Halverwege het jaar staat het aantal moorden op dertien, volgens EenVandaag. Ongeveer de helft hiervan zou verband hebben met de georganiseerd misdaad.

"Het aantal moorden is zo stevig dat we niet onder doen voor Amsterdam. Maar als je kijkt naar de capaciteit, is het de helft van Amsterdam. Dat moet echt anders in de verdeelmodellen”, zei hij tegen de redactie van het actualiteitenprogramma.