'Lustknipper' voor de vierde keer opgepakt, laatste slachtoffer is vrouw in de trein

HELMOND - Een 23-jarige man uit Helmond die wordt verdacht van 'lustknippen' is dinsdag voor de vierde keer opgepakt. Hij zou twee weken geleden het haar van een jonge vrouw hebben afgeknipt in de trein van Eindhoven naar Venlo. De man werd in februari, 2016 en 2015 ook al opgepakt.

De vrouw ontdekte tijdens de treinrit dat een deel van haar haren afgeknipt was. Ze deed aangifte en de politie startte een onderzoek.



De man is dinsdag aangehouden in zijn woonplaats. Hij zit voorlopig vast.



Meer slachtoffers

Meer vrouwen werden al het slachtoffer van de 'lustkapper'. Hij zou twee keer hebben toegeslagen op het station in Eindhoven. Vorig jaar maart probeerde hij het haar te knippen van een vrouw op de kermis in Helmond. Daarvoor werd hij ook aangehouden.



De politie kwam er in februari ook al achter dat het om een oude bekende ging. In juni 2015 probeerde hij ook in Eindhoven de haren van verschillende jonge vrouwen af te knippen. Dit in een winkel aan de Demer. Hier werd hij ook aangehouden.