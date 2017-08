Files op A58 door verschillende ongelukken

HEERLE - Door twee ongelukken op de A58 zijn er woensdagochtend op de snelweg problemen ontstaan. Door een groot ongeval bij Heerle was van de weg in de richting van Bergen op Zoom alleen de rijstrook nog open. De linkerrijbaan van de A58 bij Moergestel was na een ongeluk met een militair voertuig gesloten. De wegen zijn in beide gevallen weer open, maar er staat nog behoorlijk wat file.

Vijf voertuigen waren betrokken bij het ongeval bij Heerle. Na het ongeluk was alleen de vluchtstrook open. Deze is inmiddels vrijgegeven. Er staat nog acht kilometer stilstaand verkeer.



Bij Moergestel ontstond een ongeluk met militair voertuig. De linkerrijstrook werd hierom een tijd gesloten. De weg is weer vrijgegeven, maar er staat nog veertien kilometer file. ANWB advisieert automobilisten nog steeds om te rijden via Den Bosch.