Genieten op de valreep: laatste zomerse dag valt nog net in de vakantie

EINDHOVEN - We hebben er lang op moeten wachten, maar gelukkig valt ‘ie wel nog net in de vakantie. Een lekkere zomerse dag. Dus iedereen die (nog) vrij is: trek er vooral op uit. Want voorlopig is het ook de laatste.

Het kwik stijgt naar verwachting tot zo’n 28 à 29 graden in de provincie. Daarmee wordt het de eerste officiële zomerse dag sinds 19 juli. De komende dagen zijn er ook nog lekkere temperaturen, maar komen we waarschijnlijk niet op 25 graden of meer uit. En dat is wel nodig om van een zomerse dag te mogen spreken.



Waterspelletjes

Voor kinderen is er op zo’n dag niks leuker dan spetteren met water. De organisaties van kindervakantieweken houden daar ongetwijfeld rekening mee. De kinderen in Vlijmen kunnen in ieder geval hun hart ophalen. Daar gaan ze bruggen en vlotten bouwen in en over een sloot.



Het lijkt een open deur, maar toch stippen we het nog even aan. Drink voldoende. Nu zullen ze daar woensdag niet veel moeite mee hebben op de biercantus in Tilburg. Maar studenten, alsjeblieft, drink vooral ook veel water tussendoor. Want alcohol en zon is niet de beste combinatie.