Vinnie Vermeer verlaat NAC voor tijdelijk avontuur bij FC Oss

OSS - FC Oss huurt Vinnie Vermeer voor één seizoen van NAC Breda. De middenvelder krijgt de kans om in de Jupiler League speelminuten te maken, met het doel uiteindelijk als een 'completere speler' terug te keren in Breda.

"Het is mooi dat ik samen met NAC heb kunnen optrekken in de zoektocht naar een omgeving waar ik weer een volgende stap kan zetten in mijn ontwikkeling", zegt Vermeer op de website van NAC.



"Bij FC Oss maak ik meer kans om speelminuten te maken en dat is in deze fase van mijn carrière belangrijk. Mijn doel is om na dit seizoen weer sterker en als een completere speler terug te komen bij NAC", aldus de 22-jarige middenvelder.



Klaas Wels, trainer van FC Oss, ziet Vermeer als welkome versterking. "Met zijn komst hebben we de positie voor de verdediging nog beter bezet. Daar ben ik blij mee. En hij kan met zijn voetballend en tactisch vermogen zeker iets toevoegen. Wat ik ook belangrijk vind, is dat hij in zijn houding en gedrag een voorbeeldprof is."Hans Smulders, technisch directeur bij NAC, is blij met het tijdelijke vertrek van Vermeer. "Voor Vinnie is het belangrijk dat hij dit seizoen meer speelminuten kan maken en wedstrijden kan spelen onder een bepaalde weerstand."Vermeer speelde eerder voor FC Eindhoven en Deportivo Azogues in Ecuador, afgelopen seizoen kwam hij twee wedstrijden in actie voor NAC.