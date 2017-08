'Prostituee van 16 is uitzondering', zegt politie, 'het gaat juist goed op prostitutieplein'

EINDHOVEN - De 16-jarige prostituee die werd gevonden achter het raam op het Baekelandplein in Eindhoven is een uitzondering. Dit laat de politie weten. Het plein had lang een slechte naam na een mega-actie tegen mensenhandel, maar inmiddels gaat het goed volgens de politie.

“Het loopt echt hartstikke goed daar. Dit is gewoon een incident”, laat een woordvoerder weten. “De contacten zijn goed en er zijn goede afspraken gemaakt.”



In 2012 was dat nog wel anders. Driehonderd politieagenten en vijftig ambtenaren hielden toen een grote actie op het Baekelandplein. Het plein werd hermetisch afgesloten en er werden meerdere mensen aangehouden. Vier mannen werden uiteindelijk veroordeeld voor mensenhandel.



Burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven besloot vorig jaar ook nog om drie prostitutieramen te sluiten. De vergunning werd mogelijk gebruikt om crimineel geld te besteden of strafbare feiten te plegen. Op verzoek van de gemeente werd onderzoek gedaan naar de integriteit van de exploitant en de zakelijke relaties.



Goede controle

De gemeente Eindhoven laat weten dat twee toezichthouders, het Prostitutie Controle Team (PCT) en de politie regelmatig controles uitvoeren op het plein. Er wordt dan gekeken of de prostituees minderjarig of illegaal zijn en of ze het werk wel vrijwillig doen. Ook de gemeente geeft aan dat het dit keer echt om een incident en uitzondering gaat.