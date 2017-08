Scholiere wil alsnog haar eindexamen halen, rechtszaak begonnen

UTRECHT - De rechtszaak die een vwo-scholiere van het Bredase Mencia de Mendoza Lyceum aanspant omdat ze volgens haar onterecht gezakt is voor haar eindexamen, is woensdagmiddag begonnen. Ze sleept het College voor Toetsen en Examens (CvTE) voor de rechter vanwege fouten in het eindexamen.

De rechtszaak draait om vraag 15 van het eindexamen Frans. Aanvankelijk had de Bredase scholiere de vraag verkeerd beantwoord, maar later erkenden de opstellers op Twitter dat ze een fout hadden gemaakt in de vraagstelling. Daardoor was de opgave op meerdere manieren te interpreteren.Het college besloot daarom om alle leerlingen wat punten te geven, wat ze ook hadden geantwoord. Wel werd de normering van het examen aangescherpt, omdat het college meent dat het examen door deze vraag makkelijker was geworden.Dat bleek voor de Bredase scholiere funest. Als haar alternatieve antwoord wél was goedgekeurd en de normering gelijk was gebleven, zou ze gewoon zijn geslaagd, denkt de scholiere.Volgens het college kregen alle scholieren compensatie voor vraag 15, omdat het niet meer uit te zoeken was wie welk antwoord had gegeven. Daardoor werd ook niet meer specifiek naar het antwoord van de Bredase scholiere gekeken.De scholiere zakte uiteindelijk op 0,05 punten en kan daardoor niet beginnen aan de universitaire studie die ze voor ogen had. Via de rechter probeert ze haar gelijk te halen. Het is de eerste keer dat het college voor de rechter wordt gedaagd.