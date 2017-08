Schijn bedriegt: messen tegen stallenbesluit van de provincie worden wel degelijk geslepen

EINDHOVEN - Het zou aan de vakantieperiode kunnen liggen, maar van de dreigementen om de provincie een proces aan te doen vanwege het stallenbesluit hoor je weinig. Schijn bedriegt, de messen tegen de provincie worden wel degelijk geslepen. Maar verder dan het snerpende geluid van staal op slijpsteen is het nog niet.

In de nacht van 7 op 8 juli besloten Provinciale Staten dat stallen in 2022 milieuvriendelijk moeten zijn in plaats van in 2028. Boeren voelden zich verraden en volgens hun belangenorganisatie ZLTO dreigen honderden agrariërs het loodje te leggen.



Protesten bij gemeentehuizen

In de weken voorafgaand aan het besluit waren overal in de provincie protesten. Boeren leverden op gemeentehuizen symbolisch hun sleutels in. Op 7 juli stroomde het plein voor het provinciehuis vol met boze boeren.



Nog voordat ’s nachts het besluit viel werden rechtszaken aangekondigd als dat besluit de boeren niet welgevallig zou zijn. De ZLTO en de verenigde Nederlandse varkensboeren dreigden en recent is daar een advocatenkantoor in Deurne bij gekomen.



Schadeclaims

Varkensboeren, verenigd in de POV, waren het felst. Een week na de provinciale vergadering riep de Producten Organisatie Varkenshouderij alle boeren op een schadeclaim in te dienen. Op de website van de POV kan een formulier worden gedownload.



Het antwoord op de vraag hoeveel claims zijn ingediend laat op zich wachten. Gevraagd naar de voortgang zegt een woordvoerster van de POV dat “de voorbereidingen voor procedures in volle gang zijn”.



Rechtsongelijkheid

De POV heeft al wel een argument op grond waarvan de organisatie een rechtszaak tegen de provincie wil aanspannen. Volgens de POV moeten varkenshouders in Brabant aan bovenwettelijke eisen voldoen en bovenwettelijke maatregelen treffen. Dat kost de Brabantse varkensboeren meer geld dan hun collega’s elders in Nederland en in het buitenland. Dan is er sprake van rechtsongelijkheid en dus is er een goede reden voor een rechtszaak, aldus de brancheorganisatie.



De ZLTO laat desgevraagd weten dat eind deze week of begin volgende week een antwoord komt op de vraag hoever het staat met de gerechtelijke procedure.



Samenwerking advocaten

Een advocatenkantoor in Deurne wil ook gaan procederen. Navraag leert dat zich daar tot vorige week één boer heeft gemeld en dat het kantoor nu probeert meer boeren zover te krijgen en samen te werken met andere advocatenkantoren.



De ZLTO, de POV en de Deurnse advocaten hebben zelf geen koeien of varkens, maar als ze namens belanghebbenden spreken dan kunnen ze bij de bestuursrechter een beslissing van de overheid aanvechten.



De provincie wacht af. Tijdens de behandeling op 7 juli zei gedeputeerde Johan van den Hout dat alle plannen juridisch gecheckt zijn. Wat Gedeputeerde Staten betreft is het aan de rechter om daarover te oordelen. “De juridische kennis van de provincie is van kwalitatief hoog niveau. Dat laat onverlet dat er verschil van mening bij de rechter kan bestaan”, aldus Gedeputeerde Staten in antwoord op vragen van de PVV.



