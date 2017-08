Man downloadt kinderporno terwijl hij celstraf uitzit voor misbruik en kinderporno: half jaar extra

VUGHT - Een 37-jarige man uit Eindhoven heeft woensdag een half jaar extra celstraf gekregen omdat hij werd betrapt met kinderporno in zijn cel. De man slaagde erin om de porno te downloaden op een computer in de gevangenis in Vught.

De man bleek in mei vorig jaar programma’s te hebben geïnstalleerd op zijn computer waarmee hij het materiaal kon opzoeken, downloaden en bekijken. De man had 307 afbeeldingen in zijn bezit tot half juli.



De Eindhovenaar zat al vast voor seksueel misbruik van zes kinderen en het maken en verzamelen van kinderporno. Hij kreeg daar in mei 2014 zeven jaar celstraf en tbs voor opgelegd.



Syndroom van Asperger

De rechtbank hield er bij het bepalen van de straf rekening mee dat hij het strafbare feit in de gevangenis pleegde, terwijl hij voor iets soortgelijks was veroordeeld. Ook weegt mee dat er bij de man sprake is van onder meer het syndroom van Asperger en pedofilie en dat hij daarom als verminderd toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd. Hij had deze stoornissen al bij de eerdere veroordeling, maar is daarvoor nog niet behandeld.



Tegen de man was een jaar extra celstraf geëist.