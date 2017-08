Pilsjes drinken in de zon, heerlijk maar is dat wel verstandig? Hier de tips

TILBURG - Eindelijk: het is weer eens lekker weer. Fantastisch nieuws voor de Brabantse studenten die deze week hun introductie hebben op hun nieuwe Hogeschool of Universiteit. Dat wordt keihard zuipen met de zon vol op je kop, maar is dat wel zo verstandig?

Natuurlijk niet. We weten inmiddels wel dat we toch een beetje moeten oppassen als we stevig staan te pilsen in warme temperaturen. Maar hoe komt het nou eigenlijk dat we de drank sneller voelen bij warm weer?



Door warmte neemt de bloedtoevoer in de bloedvaten toe. De alcohol wordt daardoor sneller opgenomen in je bloed en verspreidt zich dus ook sneller door je lichaam. Xandra Laplante van Novadic-Kentron: "De alcohol zorgt er juist ook voor dat je sneller uitdroogt en met warm weer verlies je al extra vocht."



Xandra stond afgelopen weekend nog op Decibel. Voor Novadic-Kentron gaat zij verschillende feestjes af om voorlichting te geven. Ze heeft dus wel wat tips als zijn ze 'soms wel wat voor de hand liggend'. Toch goed om ze even op een rijtje te hebben:Drink water, maar ook niet te veel. "Ongeveer twee glazen per uur", aldus Xandra. Te veel water is ook niet goed omdat je daardoor bepaalde voedingsstoffen sneller kunt verliezen en je een zogenoemde watervergiftiging kunt krijgen.Een goede bodem is uiteraard belangrijk voordat je de liters bier naar binnen klokt, maar goede tussendoortjes zijn ook belangrijk. Denk aan fruit of een smoothie: "Gezond natuurlijk, maar in fruit zitten ook suikers en vocht", vertelt Xandra. "Maar een frietje is ook helemaal niet erg, want daar zit weer veel zout in."Tijdens de Topweek in Tilburg wordt bij het leggen van de goede bodem ook al bier gedronken:In de categorie voor de hand liggend, maar niet onbelangrijk: zoek de schaduw op en smeer je op tijd in. Als je gedronken hebt, verbrandt de huid sneller doordat je bloedvaten wijder zijn.Luchtige kleding, ook een voor de hand liggende. Xandra vult aan: "Een petje is goed tegen de zon, maar zorg ook dat je hoofd zo nu en dan wat lucht krijgt. Je kunt bijvoorbeeld even de pet nat maken zodat je hoofd kan afkoelen."De EHBO is je vriend: "Het zijn dus geen verraders en verklikkers", vertelt Xandra. "Wees gewoon eerlijk tegen ze, bijvoorbeeld ook als je alcohol in combinatie met drugs hebt gebruikt. In Nederland is het namelijk goed geregeld. Je mag geen drugs bij je hebben, maar je bent niet strafbaar als je het gebruikt hebt. Daardoor kunnen hulpverleners je helpen zonder dat ze dat ergens moeten aangeven."