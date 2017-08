Er zijn nog 220 wachtenden voor u: Breda pakt tekort ligplaatsen singels aan

BREDA - Op zoek naar een ligplaats voor een boot in Breda? Helaas, dan zijn er nog 220 wachtenden voor u. De singels van de Baroniestad zijn zo populair dat de wachtlijst bijna even groot is als het aantal ligplaatsen zelf (250). De gemeente gaat daar nu iets aan doen.

Dinsdag werd begonnen met een controle van alle boten in de singels. Want niet alle bezitters van een felbegeerde ligplaats maken er even goed gebruik van. “Nu is het een ratjetoe. Er liggen overal boten. Geen verfraaiing voor onze gemeente, denk ik”, aldus Bredanaar Peter Pauwels. Hij staat zelf ook op de wachtlijst.



“We zien eigenlijk elke dag bootjes half aan een paaltje, half in het water. Het is onverzorgd en dat is eigenlijk zonde. Het zou mooi zijn als de gemeente daar wat aan zou doen”, vult omwonende Luc Brouwers aan.



Ruimen

En dat gebeurt dus. “We zijn bezig met het aanschrijven van de huidige booteigenaren en ruimen de boten die half of helemaal gezonken zijn”, zegt wethouder Boaz Adank. “Daarmee moet het nog mooier en aantrekkelijker worden om een bootje te hebben in de singel.”



Adank meldt verder dat er 50 nieuwe ligplaatsen bij komen. Of dat voldoende is, moet blijken. “Er staan nog 220 mensen op de wachtlijst. Dus ja, als het gaat zoals daar, komen wij denk ik nooit aan de beurt”, aldus Pauwels, wijzend naar een gezonken boot.