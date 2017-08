Willem II zoekt ervaren spelers: acht potentiële versterkingen op rij

TILBURG - Willem II was de afgelopen periode druk met het samenstellen van de selectie, toch hoopt trainer Erwin van de Looi voor het sluiten van de transfermarkt nog op versterkingen. De oefenmeester hoopt op een verdediger en een aanvaller.

Er zijn nog flink wat transfervrije spelers beschikbaar, terwijl er ook mogelijkheden zijn om versterkingen te kopen of huren. Vier aanvallende en vier defensieve opties op een rij.



Marvin Emnes

De 29-jarige Marvin Emnes speelde voor Sparta in de eredivisie, maar is al sinds de zomer van 2008 buiten Nederland actief. De tweebenige spits speelde in Engeland voor Middlesbrough, Swansea City en Blackburn Rovers. In totaal speelde hij 41 wedstrijden in de Premier League en kwam hij 166 duels in actie op het tweede niveau in Engeland. Zijn contract bij Swansea City liep op 1 juli af, hij heeft nog geen nieuwe club gevonden.



In Nederland was Leroy George (30) actief voor FC Utrecht en NEC. In 2013 koos hij voor het avontuur in Azerbeidzjan bij Qarabag. Bij die club won hij twee landstitels en de beker, bovendien werd hij uitgeroepen tot speler van het jaar in Azerbeidzjan. De afgelopen jaren speelde de rechtsbuiten in Turkije bij Göztepe en Adana Demirspor. Momenteel zit hij zonder club.Ervaring heeft Ruben Schaken genoeg. De buitenspeler is 35 jaar en het is niet uitgesloten dat zijn professionele voetbalcarrière voorbij is. De voormalig speler van SC Cambuur, Veendam, VVV-Venlo, Feyenoord, Inter Baku en ADO Den Haag sprak al met geïnteresseerde clubs, die clubs vonden zijn salaris te hoog voor zijn leeftijd. Dat kan een struikelblok zijn. Hij speelde zeven interlands voor Nederland.De 26-jarige Henk Veerman wordt in verband gebracht met Willem II. De spits staat momenteel onder contract bij sc Heerenveen, waar hij genoegen moet nemen met een bijrol. Eerder deze zomer kwamen de club uit Friesland en FC Utrecht niet tot een akkoord over een transfer van de spits, Heerenveen verlangt acht ton voor de voorhoedespeler.In 2015 maakte Jop van der Linden de overstap van Go Ahead Eagles naar AZ. In eerste instantie was hij basisspeler bij de ploeg uit Alkmaar, maar na blessureleed is hij uit beeld geraakt. Hij kreeg deze zomer te horen dat hij mag vertrekken. Sparta heeft interesse in de centrale verdediger, die bekend staat om zijn goede trap.De uit Den Bosch afkomstige Norichio Nieveld heeft een verleden bij Feyenoord, PEC Zwolle, Excelsior en Go Ahead Eagles. Bij de club uit Deventer kwam hij afgelopen voetbaljaargang tot dertien wedstrijden in de eredivisie. De defensieve kracht heeft momenteel geen club.In de jeugd was Aleksandar Bjelica actief voor Ajax, ADO Den Haag en FC Utrecht. Bij die laatste club kwam hij bij de hoofdmacht, daarna speelde hij nog voor Sparta, PEC Zwolle en Helmond Sport. Sinds januari 2016 speelt de 23-jarige Servische verdediger voor het Belgische KV Mechelen. Daar was hij het afgelopen seizoen basisspeler, maar volgens Belgische media stuurt hij nu aan op een breuk. Mogelijk is een terugkeer naar Nederland een optie.In het verleden speelde Jens Janse al 105 wedstrijden voor Willem II. Vanuit Tilburg ging hij naar rivaal NAC Breda, om vervolgens avonturen te beleven in Spanje (FC Córdoba), Georgië (Dinamo Tbilisi), Italië (Ternana) en Engeland (Leyton Orient). De 31-jarige vleugelverdediger, die begin deze maand zijn conditie op peil hield bij VVV-Venlo, staat in de belangstelling van een Italiaanse club.