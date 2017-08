Melissa (22) is de nieuwe eigenaar van de New Kids-snackbar in Maaskantje

MAASKANTJE - De meest beruchte snackbar van Nederland heeft een nieuwe eigenaar. Snackbar ‘t pleintje in Maaskantje, bekend van de New Kids, heropent woensdag haar deuren onder de hoede van 22-jarige Melissa van Hintum.

Om vier uur is grote heropening van het frietkot dat centraal staat in de televisie- en filmserie New Kids. De nieuwe eigenaresse Melissa is een geboren en getogen inwoner van Maaskantje.



Vorige eigenaar

Eric van Zandbeek runde met zijn vrouw tot vorig jaar de cafetaria. Hij liet weten na zestien jaar toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. Fans van de New Kids, soms zelfs helemaal uit Duitsland en Oostenrijk, wisten de snackbar te vinden. “We snapten er eigenlijk niets van, maar het was wel leuk”, vertelde Eric.