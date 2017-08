Heeft de markt nog toekomst? Gratis hapjes of muziek zijn sneller geregeld zonder gemeente

EINDHOVEN - Het lijkt zo vanzelfsprekend, een weekmarkt. De kramen met kazen, beenmode, bloemen en stroopwafels zijn haast niet weg te denken uit het wekelijkse straatbeeld. Toch hebben de marktondernemers het moeilijk. Bezoekersaantallen lopen terug en er staat geen nieuwe generatie klaar om de huidige marktkooplui op te volgen. Daarom trekken gemeenten van alles uit de kast om markten te vernieuwen.

"Je zou gek zijn als je nu je ogen sluit en zegt dat er niets aan de hand is op de markten", zegt Stef van Goor, regiomanager van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) en marktmanager in Valkenswaard. "Hetzelfde gebeurt als in de winkelstraten. Mensen komen niet meer vanzelf. Daarom is verandering nodig."



Op eigen benen

Een populaire verandering in de marktbranche is verzelfstandiging. Steeds meer marktondernemers nemen het beheer van de markt over van de gemeente. Het gebeurde al in Bergeijk, Bladel, Boekel, Drunen, Tilburg en Valkenswaard. Breda hoort volgend jaar thuis in het rijtje zelfstandige markten.



Want vernieuwen gaat nu eenmaal makkelijker zonder de 'stroperige' processen van gemeenten, weet Van Goor. Willen ze gratis hapjes uitdelen en muziek op de markt? Een zelfstandige markt kan dat binnen een week regelen.



Omzetstijging

De markt in Valkenswaard was één van de eerste grote markten in Nederland die verzelfstandigde. "Punt één was om die consument naar de markt te krijgen. Punt twee was de beleving. Daar doen we in Valkenswaard alles aan", vertelt Stef van Goor. Hij zag de omzet van zijn markt stijgen met 20 procent.



Bij kleinere markten is zo'n verzelfstandiging niet altijd haalbaar. Om een markt zelf te beheren moeten er marktondernemers zijn die geld en tijd willen stoppen in het bestuur van de kramen. In Oss bijvoorbeeld, werd om die reden van verzelfstandiging afgezien.



Een nieuwe plek

Toch moest er iets gebeuren, vertelt Sanne Gielis van de gemeente. "Want het verdwijnen van de V&D zorgde voor nog minder bezoekers op de weekmarkt." Daarom heeft de dinsdagmarkt in Oss vanaf september een andere opstelling. Non-foodkramen staan voortaan dichter bij het centrum. Foodkramen staan net buiten de drukste straten.



Ook in Waalwijk en Kaatsheuvel speelt de discussie om de markt te verplaatsen. In Sint-Michielsgestel en Boxtel wordt verzelfstandiging onderzocht.