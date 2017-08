Weer reclamezuilen gesloopt in Tilburg: schadebedrag al 30.000 euro

TILBURG - Reclamezuilen in Tilburg blijven een gewild doelwit voor vandalen. De afgelopen dagen werden er op de Ringbaan Oost en Spoorlaan weer vier zuilen vernield. In totaal gaat het om het 63ste geval van vandalisme, aldus eigenaar RBL-Outdoor.

Volgens een woordvoerster van het reclamebedrijf loopt de schade inmiddels tegen de 30.000 euro. “En we kunnen ons er niet tegen verzekeren, dus de kosten zijn voor onze rekening.”



RBL deed van de eerste 44 vernielingen in juli al aangifte. Die werden in vier weken tijd gepleegd. Het bedrijf looft zelfs 1000 euro uit voor de gouden tip over de daders.



“Helaas heeft dat nog niets opgeleverd, dus moeten we de schade blijven repareren. Dat verwachten de klanten nu eenmaal van ons.”