Moord en doodslag in Brabant: de cijfers

BREDA - We stevenen af op een recordaantal moorden in West-Brabant en Zeeland, zegt de Bredase burgemeester Paul Depla woensdag in EenVandaag. Hoeveel mensen stierven er dit jaar al door geweld in Brabant? Meer dan in Amsterdam? Ja. Maar een record? Hopelijk niet.

Feit is inderdaad dat de slachtoffers vooral in West-Brabant vielen. Deze regio lijkt triest genoeg landelijk koploper in 2017. Tot nu toe zijn in het westen van de provincie negen mannen en een vrouw omgekomen door geweld.



Liquidaties

Zeker twee van hen zijn slachtoffer geworden van een liquidatie. Het gaat om Peter van der Linde (Breda 6 januari) en Leon Villevoije (Moergestel, 1 februari) Bij de andere zaken lijkt het op geweld in de relatiesfeer en uit de hand gelopen ruzies. In Zeeland (dat samen met West-Brabant een eenheid vormt) vielen drie geweldsdoden.



In Oost-Brabant vielen twee doden door geweld, waarbij de liquidatie van Johan van Boxtel (Eindhoven, 7 mei) er uit springt. Het lage aantal van twee is opmerkelijk.



Van de twaalf Brabantse moordslachtoffers zijn er dus zeker drie direct te linken aan de onderwereld: een kwart van het totaal.



Recordjaren

Vorig jaar kwamen er in heel Brabant 14 mensen om het leven bij geweld. Dat aantal was naar verhouding een stuk lager dan de 'recordjaren' 2014 en 2015, toen er in twee jaar tijd bijna 50 doden vielen.



Als je het landelijk bekijkt dan valt op dat met name West-Brabant een 'gewelddadige' regio is. Zo viel er dit jaar in 'moordstad' Amsterdam tot nu toe een zevental doden door geweld (2016: 24 doden). In de regio Den Haag waren dat er acht.



Door de jaren heen

Landelijk daalt het aantal gevallen van moord en doodslag al jaren. Soms zijn er dus regionale pieken te zien. Landelijk waren er vorig jaar 110 gevallen van moord en doodslag. In 2000 lag dat aantal nog ver boven de 200.