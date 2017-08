Waar blauwalg al niet goed voor is: vuil rivierwater zorgt voor topdrukte zwembad AquaAltena

ANDEL - Zwembad AquaAltena in Andel heeft woensdagmiddag een enorme toeloop van zwemmers te verwerken gekregen. Aanleiding voor de enorme onverwachte drukte is niet alleen het mooie weer, maar vooral de waarschuwing voor blauwalg in de Afgedamde Maas.

In de regio Aalburg en Woudrichem kiezen veel mensen er bij mooi weer voor om te gaan zwemmen in de rivier in plaats van het zwembad. Woensdagmiddag is dat beeld totaal omgekeerd.



Stukken stiller dan normaal

De gemeenten Woudrichem en Aalburg adviseren zwemmers om de Afgedamde Maas te mijden en dat zie je duidelijk op de vele strandjes. Het is op de strandjes stukken stiller dan normaal op een mooie warme woensdagmiddag. Druk, met lange rijen voor de kassa is het echter bij zwembad Aqua Altena. Het is zelfs één van de drukste dagen van de bijna afgelopen zomer. Het zwembad dat 's zomers moet opboksen tegen de aanlokkelijke strandjes langs de Afgedamde Maas doet nu goede zaken door de blauwalg.



De gemeente Aalburg meldt op haar website dat er de afgelopen dagen in de Afgedamde Maas, op verschillende plekken, verkleuring van het water is geconstateerd. Daarbij gaat het mogelijk om de ziekmakende blauwalg. Daarom adviseren de gemeenten Aalburg en Woudrichem voorlopig, tot nadere berichtgeving, niet in de Afgedamde Maas te gaan zwemmen.



Maag- en darmklachten

Een aantal bezoekers van het zwembad AquaAltena vragen zich wel lacherig af of het zwembadpersoneel het verhaal over blauwalg in de wereld heeft geholpen, uiteraard is dat niet zo!



Het zijn de gemeenten Aalburg en Woudrichem die waarschuwen voor het zwemmen in de rivier. “Als u in aanraking komt met blauwalgen of als u die bij het zwemmen binnenkrijgt, kunt u last krijgen van irritaties aan uw ogen of huid. Andere klachten zijn hoofdpijn, maag- en darmklachten.”