NAC-coach Vreven: 'Liever minder complimenten en meer punten'

BREDA - NAC speelde afgelopen zondag een uur goed voetbal tegen PSV, maar verloor uiteindelijk met 4-1. Een week eerder ging de Bredase ploeg met dezelfde cijfers onderuit tegen Vitesse. Vrijdag ontvangt NAC Sparta in eigen huis. "Het draait dan maar om één ding en dat is die wedstrijd winnen", weet trainer Stijn Vreven.

Er is geen man overboord na de twee nederlagen van de competitiestart. Verlies tegen Vitesse en PSV was eigenlijk al wel ingecalculeerd. Maar nu moet NAC wel punten gaan pakken. Om te beginnen vrijdagavond thuis tegen Sparta.



"De manier waarop is van ondergeschikt belang", zegt NAC-trainer Stijn Vreven hierover. "Ik hoop dat we onze supporters geven wat ze graag zien, maar het draait vrijdag om één ding en dat is die wedstrijd winnen."



Minder complimenten, meer punten

In de seizoensouverture tegen Vitesse zagen we een slecht presterend NAC, maar afgelopen zondag tegen PSV speelde de ploeg zestig minuten prima voetbal. De Bredase ploeg verloor daarna alsnog met 4-1, maar oogste in ieder geval wel complimenten.



"Ik had niet verwacht dat wij dit al zouden kunnen in deze fase van de competitie tegen een topclub als PSV", zegt Vreven over het spel van NAC. "We kregen na afloop veel complimenten dat wij met momenten leuker speelden dan PSV. Maar daar draait het natuurlijk niet om. Dat is allemaal leuk, maar ik hoop in de toekomst minder complimenten te krijgen en meer punten. We moeten vooral de wedstrijden winnen die wij moeten winnen."



'Moeilijke avond'

Om te beginnen vrijdagavond tegen Sparta in het eigen Rat Verlegh Stadion, dat waarschijnlijk weer uitverkocht zal zijn.



"We weten waar we aan toe zijn bij Sparta", vertelt Vreven over de tegenstander. "Ze zijn natuurlijk van mindere kwaliteit als PSV, maar ze vechten, lopen, knokken en zijn er voor elkaar. Het zal wat betreft een even moeilijke avond worden. Maar wij gaan er alles aan doen om die wedstrijd te winnen."



Opstelling

NAC zal beginnen met dezelfde basiself als tegen PSV. "Ik vind dat die jongens verdienen om opnieuw te starten", aldus Stijn Vreven.