Politie blundert: Klaas Otto krijgt tapgesprekken van vreemden

BREDA/MIDDELBURG - De politie heeft per ongeluk telefoontaps aan Klaas Otto gegeven die niks met hem te maken hebben. De gesprekken zijn stiekem opgenomen in de gevangenis in Middelburg waar Otto in voorarrest zit.

Hoeveel medegedetineerden zijn afgeluisterd en getapt is niet bekend. Hoe lang dat gebeurde is ook onbekend.



Telefoontjes

De politie bevestigt de fout. 'In het kader van het rechercheonderzoek zijn er telefoongesprekken opgenomen in Huis van Bewaring in Middelburg. Het ging alleen om gesprekken die Otto heeft gevoerd'.



De politie heeft nog geen totaalbeeld. 'Wij houden er rekening mee dat een of meer gesprekken van medegedetineerden per ongeluk op dvd of harde schijf zijn beland, die aan Otto zijn verstrekt. Daar waar het om privacy van andere gaat willen we daar zorgvuldig mee omgaan', zegt een politiewoordvoerder.



De politie zoekt momenteel uit wat de omvang is van het lek en wat er fout is gegaan.



Onrust

Het ANP meldt dat de blunder voor onrust zorgt in gevangenis Torentijd in Middelburg. Er circuleren verhalen dat Otto medegevangenen intimideert met zijn kennis uit hun telefoongesprekken. Zijn advocaat Louis de Leon noemt dat geruchten en zegt dat Klaas Otto zich als een modelgevangene gedraagt.

Volgens de politie zijn er geen signalen over ophef in de gevangenis.



Dossier lezen Gedetineerden krijgen als ze in de cel zitten, altijd de kans om hun dossier in te zien. Er zijn speciale leeskamers in de Nederlandse penitentiare inrichtingen (PI). Maar gedetineerden moeten het vaak wel doen met computers van de PI, uit vrees voor smokkel internetmodems en andere communicatieapparatuur en drugs via de computer.



In de zaak van Otto gaat de verstrekking van een computer al maanden erg moeizaam. Op iedere tussentijdse zitting werd het probleem aan de kaak gesteld door zijn advocaat.



Dat Otto werd afgeluisterd van de bajes was nog niet bekend. De politie doet dit vaker. De rechtszaak tegen de oprichter van motorclub No Surrender is half september. Hij zit al meer dan een jaar in voorarrest, onder meer omdat gevreesd wordt dat hij getuigen in zijn zaak aan het beinvloeden is.