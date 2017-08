'Lustknipper' knipt ook op Decibel Outdoor ongevraagd lange blonde lokken af

HILVARENBEEK - Ook op Decibel Outdoor in Hilvarenbeek is waarschijnlijk een lustknipper actief geweest. Een bezoekster die gezellig met vrienden zat na te borrelen kwam er dankzij een vriendin achter dat er een flinke hap uit haar haren was geknipt. “Ik vind het vooral heel eng dat ik er niks van heb gemerkt.”

Het slachtoffer, dat anoniem wil blijven, had net een leuk Decibelfeestje achter de rug en dronk nog een afzakkertje in een kroeg elders. “Een vriendin vroeg me ineens wat ik met mijn haar had gedaan.” Het duurde even voordat het kwartje viel. “Ik weet nog dat ik reageerde met hoezo?”

Wanneer het is gebeurd is niet helemaal duidelijk. “Als ik terugdenk, moet het ergens tussen half tien en tien uur ’s avonds op Decibel zijn gebeurd. Zeker weten doe ik het niet, maar het kan bijna niet anders”, vertelt het slachtoffer.

Ziekelijk

Het hele gebeuren heeft flink indruk gemaakt op de Decibelbezoekster. “Toen ik het net had ontdekt, flipte ik echt. Ik vind het écht verschrikkelijk dit. Zoiets doe je niet. Maar waar ik nog wel het meeste mee in mijn maag zit, is dat ik niks heb gemerkt. Dat hij dus zomaar aan me kan komen, zonder dat ik iets voel.”

Het slachtoffer loopt nog steeds met een hap uit haar haar rond. “Ik heb het nog zo omdat ik zaterdag pas aangifte kan doen. Er is zeker dertig centimeter afgeknipt. Ziekelijk gewoon.” Daarna gaat ze naar de kapper. “Ik bewaar in ieder geval het bonnetje. Als hij wordt gepakt, dan is het voor zijn rekening.”

Opgepakt

De politie pakte dinsdag de Helmondse lustkapper voor een vierde keer op. De 23-jarige man heeft al zeker zes keer bij wildvreemde dames lange lokken zonder te vragen eraf geknipt. In juli kreeg hij hiervoor een taakstraf van veertig uur opgelegd. Of deze lustkapper ook de lokken van het Decibelslachtoffer heeft geknipt, is nog onbekend.



