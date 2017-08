Kale, naakte hardloper laat wandelaars in bos schrikken

Hardloper in het bos (Foto: ANP)

HELMOND - De hogere temperaturen zijn voor de meesten mensen geen reden om in hun blootje over straat te gaan. Een hardloper in Helmond vond dat juist wel een goed plan.

De blanke man van ongeveer 35 jaar trok erop uit met alleen zijn zwart/rode hardloopschoenen. In het bos in de buurt van de Rijpelberg werd de naakte sporter door ooggetuigen gezien.



Kaal met stoppelbaard

Wijkagent Monique van Lierop laat via twitter weten op zoek te zijn naar de hardloper zonder kleren. Iedereen die de kale man met bruine stoppelbaard heeft gezien, mag zich melden.