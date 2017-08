Man (35) bevredigt zichzelf op een bootje, politie pakt hem op

BREDA - De politie heeft woensdagmiddag tijdens het evenement Bruisend Ginneken in Breda een 35-jarige man opgepakt die zichzelf in het openbaar aan het bevredigen was. Omstanders zagen dat de man op een bootje in De Mark aan zijn geslachtsdeel zat.

De politie kreeg de melding om half vijf binnenĀ en ging er gelijk op af. De man werd gesommeerd naar de wal te komen met zijn bootje. Daar werd hij gelijk aangehouden. De man zit vast.

Veel kinderen hebben het bevredigen waarschijnlijk gezien. Er was namelijk een kleedjesmarkt aan de gang. De politie heeft de kinderen en de ouders die erg overstuur waren, opgevangen.