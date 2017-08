Foutje of actie? Belgische prijzen bij tankstation in Rijen

RIJEN - Tanken in Brabant maar dan wel tegen Belgische benzineprijzen. Bij een tankstation in Rijen betaal je namelijk zo’n dertig cent minder voor een liter benzine.

Tientallen mensen komen woensdag op de goedkope pomp af waardoor er een enorme file is ontstaan. Waarom het tankstation tegen bodemprijzen benzine verkoopt, is niet precies duidelijk. Avia, het bedrijf achter het goedkope pompstation, is woensdag niet bereikbaar voor commentaar.





Bij het Avia-tankstation in Rijen betaal je woensdag €1,194 voor een liter benzine. Dat is een stuk goedkoper dan bij een doorsnee benzinestation. Zo betaal je gemiddeld voor één liter Euro95 €1,622 aan de pomp.Wat betreft één liter diesel zijn de verschillen met andere tankstations kleiner. Zo betaal je gemiddeld €1,269. Bij het Avia-pompstation in Rijen is dat €1,119.