Duizenden deelnemers Buffelrun mogen niet door vervuilde rivier de Aa

Dit is de oorspronkelijke route. Hoe deze nu gaat zijn, is nog even afwachten

BOERDONK - Deelnemers van de Buffelrun in Boerdonk moeten komend weekend vanwege de vervuiling van rivier de Aa een alternatieve route afleggen. De deelnemers zouden zaterdag en zondag eigenlijk vier keer de rivier door moeten, maar het waterschap en de GGD raden dit af.

Volgens de GGD is het in contact komen met het vervuilde water gevaarlijk voor de gezondheid van de deelnemers. Daarom raadt de dienst de organisatie van de obstakelrun aan om deelnemers niet door het met ammonium vervuilde water te laten lopen en zwemmen. De organisatie laat op Facebook weten dit advies op te volgen.



“Het is niet heel makkelijk om een alternatieve route te bedenken. Er is namelijk niet veel ruimte om naar uit te wijken”, vertel organisator Antoon Donkers. Het houdt de organisatie zo kort voor de start van de run in ieder geval flink bezig. “We hebben écht een gigantische tijdsdruk.”

Al eerder pech

Vorig jaar moest de route van de run ook al worden omgegooid. Toen zat er blauwalg in het water. “De meest spectaculaire obstakels vielen toen af.” Daar ziet het nu, jammer genoeg, ook naar uit. “We denken na over meerdere alternatieven. We nemen het besluit vanavond tijdens de vergadering. De gezond- en veiligheid van onze deelnemers staat gegarandeerd voorop."

Lekkende silo

Vrijdag 18 augustus ontdekte Waterschap AA en Maas een te hoge concentratie ammonium in het afvalwater van de rioolwaterzuivering in Aarle-Rixtel. Later bleek dat dit kwam door een lekkende silo van mestverwekingsbedrijf Den Ouden in Helmond.

