Meisjes verliezen kleding door opdringerige koeien

VALKENSWAARD - Voor Ellen Vossen en Suus Czech uit Eindhoven was woensdag de perfecte dag om erop uit te trekken met de kano. Toen de 27-jarige dames ergens aan wal klommen, gebeurde er achter hun rug om iets dat ze niet hadden verwacht.

Verschillende koeien verzamelden zich rondom de spullen en kano van de meisjes. De dieren begonnen gulzig te eten aan de handdoeken van Ellen en Suus. “We vaarden met onze kano over de Dommel. Toen besloten we ergens in het weiland een biertje te drinken”, zegt Ellen tegen Omroep Brabant. "We hadden niet verwacht dat die koeien op ons af zouden komen."



Boerin schiet te hulp

In het begin zag het er voor de kanoërs nog wel grappig uit. Maar na een tijdje was de lol er wel vanaf. Een boerin uit de buurt moest de twee Eindhovense meisjes te hulp schieten om de 'kledingkoeien' weg te jagen. Bekomen van de schrik voeren Ellen en Suus weer met alle spullen terug naar Eindhoven.