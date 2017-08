Nederlandse hockeymannen na ruime zege als groepswinnaar naar halve finale EK

AMSTERDAM - Na de flinke 5-0 nederlaag tegen België heeft Nederland zich in de laatste groepswedstrijd goed herpakt. Oostenrijk werd met 6-0 verslagen en door die zege plaatste Oranje zich als groepswinnaar voor de halve finale van het EK.

Vooraf was de opdracht voor Oranje duidelijk. Winnen met vijf doelpunten verschil en de groepswinst zou binnen zijn. De ploeg van bondscoach Max Caldas kwam in die positie doordat België eerder op woensdag verloor van Spanje. De bedoelingen van Oranje waren al snel duidelijk, er was nog geen minuut gespeeld en het stond al 1-0. Bjorn Kellerman schoot na een fraaie pass van Jorrit Croon de eerste treffer binnen.



Na doelpunten van Mirco Pruyser, Thierry Brinkman, Seve van Ass en Billy Bakker was het slotakkoord voor Mink van der Weerden. De hockeyer uit Someren schoot de 6-0 eindstand op het scorebord.



Caldas was na afloop een tevreden bondscoach. “Goede pot, ik ben happy”, zei de oefenmeester tegenover de NOS. “Als je verliest doe je ook dingen goed, maar als je wint doe je ook dingen niet goed. Wij blijven rustig. Nu tegen Engeland, ze spelen fysiek.” Vrijdag speelt Oranje de halve finale tegen de Engelsen.