Heftige overval op Poolse supermarkt: Dief op de vlucht

HELMOND - Voor de medewerkers van de Poolse supermarkt Zapolski Food Center is het woensdagavond behoorlijk schrikken. Een man berooft de winkel met een vuurwapen. Een van de werknemers van de winkel is bedreigd door de overvaller.

Dat gebeurde allemaal zo rond kwart voor tien in de avond. De dief is na de overval op de vlucht geslagen. Van hem ontbreekt nog ieder spoor.



Onderzoek gestart

De politie is een onderzoek naar de gewapende overval gestart. Hoeveel er precies is mee genomen door de bandiet, is niet precies duidelijk. Bij de overval raakte niemand gewond.