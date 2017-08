Politieauto mogelijk betrokken bij ongeluk in Tilburg

TILBURG - Een onopvallende politieauto is woensdagavond mogelijk betrokken geraakt bij een ongeluk in de Rossinistraat in Tilburg. Een man raakte hierbij zwaargewond.

De politie kan en wil nog niet bevestigen of de politieauto betrokken was bij de aanrijding of dat de auto daar toevallig als eerste aanwezig was na de aanrijding.



De omgeving werd ruim afgezet zodat de recherche onderzoek kon doen.