Gemaskerde man pleegt overval op cafetaria in Gemert

GEMERT - Cafetaria De Knabbelaar aan het Kruiseind in Gemert is woensdagavond overvallen door een gemaskerde man. Hij bedreigde het personeel met iets wat op een steekwapen leek. Rond kwart over elf kwam de melding van de overval binnen.

Volgens een getuige had de overvaller een groot mes bij zich. Tijdens de overval waren er nog klanten aanwezig. Er zijn geen gewonden gevallen. De overvaller is zonder buit gevlucht in de richting van Deel / Pandelaar.



De politie onderzoekt de overval.



Eerder op de avond werd ook al een Poolse supermarkt in Helmond overvallen. Daar bedreigde de overvaller een cassière met een vuurwapen. Ook een medewerker van het Kruidvat in Eindhoven werd bedreigd met een vuurwapen tijdens een overval.