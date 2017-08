Brandje onder snelweg A2

EINDHOVEN - Onder de snelwegen van knooppunt de Hogt in Eindhoven heeft woensdagavond een brand gewoed. Voor de brandweer een pittige uitdaging. Want het vuur bevond zich op een plek die niet makkelijk was te bereiken.

Vervolgens is er besloten om de bluswagen op de snelweg erboven te zetten zodat de slang naar beneden kon zakken. De brandweermannen hadden de brand snel gedoofd.



Bij de fik is een deel van de struiken onder het wegennet afgebrand. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet precies duidelijk.