Brabander (22) aangehouden na terreurdreiging in Rotterdam

EINDHOVEN - Een man van 22 is woensdagnacht in zijn huis, ergens in Brabant, aangehouden, omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de terreurdreiging van woensdagavond in Rotterdam. Dit melden diverse media.

Een concert van de Amerikaanse band Allah-Las in de Maasstad werd woensdagavond afgelast nadat de Nederlandse politie vanuit Spanje was getipt.



Huis binnengevallen

Medewerkers van de Dienst Speciale Interventies (DSI) zijn het huis rond twee uur binnengevallen. De bewoner is opgepakt en wordt verhoord. Ook is zijn woning uitgebreid doorzocht. Het is niet bekend waar de inval was.

De DSI valt onder het Korps Landelijke Politie Diensten, het KLPD. Politie, Koninklijke Marechaussee en het ministerie van Defensie werken hierin met elkaar samen.