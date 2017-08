Mogelijke steekpartij op kermis in Oss: man gewond

OSS - Een 44-jarige man uit Heesch zegt dat hij maandagavond op de kermis in Oss is gestoken. De politie onderzoekt of er daadwerkelijk een steekpartij is geweest. Mensen die iets gezien of gehoord hebben, worden opgeroepen zich te melden.

De man zou maandagavond rond tien uur in zijn buik zijn gestoken op de Eikenboomgaard, de straat waar de kermisfeesten plaatsvonden. De Heeschenaar is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld.



Volgens de man is de dader een bekende van hem. De politie onderzoekt de zaak.