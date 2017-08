Grote kraan takelt wieken van de molen Sint Antonius Abt in Borkel en Schaft

BORKEL EN SCHAFT - Eigenlijk zou de molen Sint Antonius Abt in Borkel en Schaft een visitekaartje van het dorp moeten zijn. Maar de afgelopen jaren is de molen behoorlijk vies geworden en versleten geraakt. Vandaar dat donderdag is begonnen met een flinke restauratie van de molen. Een grote kraan werd ingezet om de wieken te verwijderen.

De molen heeft al heel wat overleefd. In 1935 brandde hij af. "Dat maakt de molen heel speciaal", zegt Paul Groen van het adviesbureau dat de restauratie begeleidt. "De binnenkant is toen helemaal vernieuwd en die binnenkant ging dienen als basis waarmee alle nieuwere molens werden gebouwd."



Uit 29 landen

Wie de molen beozekt, zal geneigd zijn om een flink blik witte verf te kopen tegen al die groezeligheid. Toch trekt de molen ondanks zijn slechte uiterlijk veel bezoekers. "Het afgelopen jaar waren hier 2000 bezoekers uit 29 landen," zegt molenaar Henk Verbunt trots.





De molen uit 1865 kan nog alles malen, maar in de praktijk is gaat het vooral om maïs, volgens Verbunt. De molen heeft geen commercieel doel en wordt gerund door vrijwilligers. Volgens Henk Verbunt is de restauratie hard nodig. "Wij moeten wel eens in de wieken klimmen en dat was echt gevaarlijk aan het worden."Verbunt hoopt dat Sint-Nicolaas genegen is om de molen in december te heropenen.