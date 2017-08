Man zwaargewond bij autobrand in Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG - Op de Bosseweg in Wijk en Aalburg is donderdagochtend een man zwaargewond geraakt bij een autobrand. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De auto is geheel uitgebrand.

Er kwamen zes politiewagens en twee ambulances naar de Bosseweg. Er is ook een traumahelikopter geland. De politie gaat niet uit van een misdrijf.