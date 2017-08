Vrijetijdssector groeit twee keer sneller dan verwacht: 'En plafond is nog niet bereikt'

BREDA - De Brabantse vrijetijdssector is sinds 2013 twee keer sneller gegroeid dan verwacht. Dit blijkt uit een analyse van de Nederlandse Hogeschool voor Toerisme en Verkeer. Hiermee is de ambitie die in 2013 werd uitgesproken voor 2020 nu al bereikt.

Het aantal bestedingen is met 25 procent toegenomen en het aantal banen in de vrijetijdssector met 22 procent. In de subsector cultuur, recreatie en sport bedraagt de groei zelfs 46 procent.



'Hadden veel in te halen'

"Brabant had in 2013 nog veel in te halen ten opzichte van de rest van Nederland", vertelt gedeputeerde Bert Pauli. "Maar de afgelopen twee jaar groeide de vrijetijdseconomie hier op een aantal vlakken juist harder dan in de rest van Nederland. Dat laat zien dat de Brabantse aanpak werkt en we de kansen nu goed benutten. En het plafond is nog niet bereikt."



De provincie zette met het opstarten van VisitBrabant eind 2014 intensief in op het aantrekken van buitenlandse bezoekers. Volgens de provincie heeft ook het thematisch programmeren van 'Van Gogh 2015' en 'Jheronimus Bosch 2016' geleid tot 'aantoonbaar meer buitenlandse bezoekers' met een hoger bestedingsniveau.



Goede positie op Belgische markt

Het aantal hotelovernachtingen is sterk gestegen en het Van Gogh-thema heeft het daaraan gerelateerde bezoek ook in de daaropvolgende jaren weten vast te houden. Ook met het Design-thema heeft Brabant zich volgens de provincie in 2017 gepositioneerd als aantrekkelijke bestemming voor een doelgroep met een hoger bestedingspatroon.



Met name op de Belgische markt neemt Brabant een goede positie in. Met meer dan een miljoen Belgische overnachtingen nam onze provincie in 2016 de tweede positie in Nederland in met een marktaandeel van 19 procent. En die stijgende lijn zet door. Voor de totale buitenlandse markt werd in de eerste vijf maanden van 2017 - in vergelijking met dezelfde periode in 2016 - een groei van twaalf procent genoteerd.



Ook het aantal shortbreaks naar Brabant is gestegen en het familievakanties in Brabant nam eveneens toe.



Kwalitatief en onderscheidend aanbod

"We zijn trots op dit resultaat", zegt directeur Heleen Huisjes van VisitBrabant . "Op kwalitatief en onderscheidend aanbod in Brabant blijft dan ook onze focus liggen. Brabant heeft relatief veel kleinschalig aanbod en moet investeren in innovaties om bij te blijven. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten we samen blijven optrekken: provincie met gemeenten, culturele instellingen, kenniscentra en ondernemers, groot en klein."