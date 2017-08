Vrouw valt en wordt met hoogwerker uit huis getakeld

BREDA - Veel hulpdiensten zijn donderdagochtend uitgerukt naar de Burgemeester Sutoriusstraat in Breda. Een vrouw zou in haar slaapkamer zijn gevallen. Omdat de vrouw niet meer zelfstandig met de trap naar beneden kon komen, is een hoogwerker ingezet om haar uit het huis te halen.

Volgens een fotograaf ter plekke was de straat enige tijd afgesloten om ruimte te geven aan de hulpdiensten. Ook zouden de stadsbussen zijn omgekeerd om een andere route te nemen.



Het is niet duidelijk wat voor verwondingen de vrouw heeft en hoe het ongeluk kon gebeuren.