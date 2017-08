Man bedreigt zijn ex-vriendin en verwondt haar met een mes

SINT-OEDENRODE - Een 42-jarige man uit Sint-Oedenrode is woensdagmiddag opgepakt voor het bedreigen en mishandelen van zijn ex-vriendin. Hij zou haar hebben proberen te steken met een mes. De vrouw raakte lichtgewond.

De man zou zijn ex eerder die dag hebben opgewacht bij haar woning. Hij bedreigde haar met een mes en achtervolgde haar het huis in. De man zou hebben gezegd dat hij haar wilde doden en maakte stekende bewegingen.



Gevlucht naar buurvrouw

Toen de vrouw zich afweerde, raakte ze lichtgewond aan haar armen. De man sloeg en schopte haar ook. Ze wist uiteindelijk te vluchten naar een buurvrouw. Haar ex vernielde de voordeur van die woning en ging ervandoor.



De politie hield de man later op de middag aan in zijn eigen huis. Hij zit voorlopig vast. Zijn ex-vriendin is door ambulancepersoneel aan haar verwondingen behandeld.