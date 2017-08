Man (22) opgepakt in Zevenbergen: 'Met arrestatie alle terreurdreiging Rotterdam uit de lucht'

ZEVENBERGEN - De 22-jarige man die in de nacht van woensdag op donderdag in verband met terreurdreiging is aangehouden in Brabant, is opgepakt in het buitengebied van Zevenbergen. Buurtbewoners melden dat het gaat om de 22-jarige Jim F. Met de arrestatie in Brabant is al het gevaar dat er gisteren in Rotterdam was uit de lucht, zo stelt de politie.

De Rotterdamse politie beschikte woensdag naar eigen zeggen over concrete informatie dat een aanslag met geweld zou worden gepleegd in de Rotterdamse Maassilo. Daarbij werden specifiek het tijdstip en de naam van de Amerikaanse band Allah-Las, die in de Maassilo moest optreden, genoemd.



Verschillende buurtbewoners meldden Omroep Brabant donderdag dat agenten rond twee uur 's nachts een huis aan de Schenkeldijk zijn binnengevallen. Volgens hen werd de 22-jarige F., die nog bij zijn ouders woont, vervolgens afgevoerd. Zijn ouders zijn op dit moment op vakantie.



Buurman liep in de vuurlinie

Buurman Henk van Genesen, van eetcafé Zwart Schaap, werd naar eigen zeggen wakker van de inval. Hij zag buiten mannen met zaklampen lopen en vertrouwde het niet. Van Genesen ging naar buiten, maar hoorde toen dat hij weg moest omdat hij in de vuurlinie van agenten stond.



De buurman heeft later met de politie gebeld om te controleren of het echt politie was, gezien iedereen in burgerkleding rondliep. De 22-jarige Jim F. werd volgens de buurman meegenomen. Daarna heeft een groot aantal agenten het huis doorzocht.



Genesen stelt dat hij hoopt dat het om een vergissing gaat. Hij kan zich niet voorstellen dat de 'gewone rustige jongen' iets met terreur te maken heeft. Ook andere buren reageren verbaasd.



Concert afgelast na terreurtip

De politie in Rotterdam zegt 'niets te bevestigen of te ontkennen rondom de arrestatie', maar gaf eerder op de dag aan dat er woensdagnacht een 22-jarige man in Brabant is gearresteerd in verband met de terreurdreiging in Rotterdam.



Een concert van de Amerikaanse band Allah-Las werd woensdag afgelast nadat de Nederlandse politie vanuit Spanje was getipt. Medewerkers van de Dienst Speciale Interventies (DSI) zijn het huis rond twee uur binnengevallen, meldde de politie later. De bewoner is opgepakt, zit vast en wordt verhoord.



Ook is zijn woning uitgebreid doorzocht. Meer informatie heeft de politie nog niet vrijgegeven.