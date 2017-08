'Onderzoek naar tarieven voor verwerking kippen, eieren en mest bij Rendac en BMC'

DEN HAAG - Pluimveehouders zouden te hoge tarieven betalen voor het verwerken van eieren en dode kippen. De Tweede-Kamerfracties van ChristenUnie en VVD hebben hierover donderdagmorgen opheldering gevraagd.

Ze deden dit tijdens een debat in de Kamer over het toedienen van kippen met de giftige stof fipronil. Het parlement was van vakantie teruggeroepen om hierover met elkaar te discussiëren.



Rendac en BMC

De besmette mest van kippen wordt verbrand bij Bio Massa Centrale (BMC) in Moerdijk. Bij Rendac in Son worden besmette kippen en eieren verwerkt.



Tijdens het debat bepleitten de Kamerleden Carla Dik-Faber (ChristenUnie) en Helma Lodders (VVD) een onderzoek naar de tarieven die kippenboeren moeten betalen. Dat onderzoek zou uitgevoerd moeten worden door de Autoriteit Consument en Markt, de ACM. Deze instantie controleert of bedrijven misbruik maken van hun machtspositie.