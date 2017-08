Minister wil graag van dreiger Jim F. horen waarom hij die 'idiote actie' pleegde

ZEVENBERGEN - De 22-jarige man die in de nacht van woensdag op donderdag in verband met terreurdreiging is aangehouden in Zevenbergen, stuurde een 'dreigend bericht'. Dat zegt minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie donderdag tegen BNR Nieuwsradio. Bronnen melden aan de radiozender dat het bericht via de app Telegram zou zijn verstuurd.

Blok noemt het bericht van de verdachte 'zeer alarmerend'. "Hij zal natuurlijk ondervraagd worden", zegt Blok. "We zijn heel benieuwd om van hem te horen waarom hij deze idiote actie gepleegd heeft."



Volgens buurtbewoners gaat het om Jim F. Met de arrestatie in Zevenbergen is alle dreiging die er woensdag in Rotterdam was uit de lucht, zo stelt de politie.



Omdat het onderzoek nog loopt, kan Blok weinig kwijt over de precieze achtergrond van het dreigende bericht. Hij kan niet zeggen of bijvoorbeeld radicalisering een rol speelt of dat het gaat om een uit de hand gelopen grap.



Aanslag

De Rotterdamse politie beschikte woensdag naar eigen zeggen over concrete informatie dat een aanslag met geweld zou worden gepleegd in de Rotterdamse Maassilo. Daarbij werden specifiek het tijdstip en de naam van de Amerikaanse band Allah-Las, die in de Maassilo moest optreden, genoemd. Het optreden werd afgelast.