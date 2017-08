Steekpartij op kermis in Oss: verdachte meldt zich na getuigenoproep

OSS - Een 52-jarige man uit Oss heeft zich donderdagmiddag zelf gemeld op het politiebureau voor de steekpartij op de kermis. Een man uit Heesch raakte hierbij lichtgewond aan zijn buik.

De steekpartij vond maandagavond plaats. Het 44-jarige slachtoffer kwam later aangifte doen en vertelde dat hij was gestoken op de kermis in Oss. De politie startte een onderzoek en riep getuigen op zich te melden.



Bekenden van elkaar

De Ossenaar meldde zich zelf naar aanleiding van die getuigenoproep. Hij is aangehouden. De mannen zijn volgens de politie bekenden van elkaar.