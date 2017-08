Maradona loopt kwaad weg bij eigen meet & greet, fans teleurgesteld

MIERLO - Op de foto met Maradona en een handtekening krijgen van de Argentijnse voetballegende. Honderd gelukkigen kregen die kans. Althans, dat was de bedoeling. Na een paar foto's liep Maradona kwaad weg bij zijn meet & greet.

De fans die Maradona mochten ontmoeten moesten donderdag al flink wat geduld hebben. De voormalig voetballer kwam een uur later dan de bedoeling was. De Argentijn zou op de foto gaan met de fans en handtekeningen uitdelen. Toen zag hij dat het één op één was, in plaats van vijf fans tegelijk. Dat zinde hem niet, toen is hij boos weggelopen.De meeste fans gaan nu weer richting huis. Met een PSV-shirt van Maradona, maar zonder echte ontmoeting.PSV-hoofdsponsor Energiedirect.nl organiseerde de korte meet & greet met de voormalig stervoetballer in hotel Carlton De Brug in Mierlo. Eigenlijk mochten honderd geselecteerden bij de sponsoractie de hand van Maradona schudden.Maradona is momenteel hoofdtrainer van FC Fujaira, met die club is hij op trainingskamp in Mierlo.