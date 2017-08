Supermarktklanten stoppen gewapende overval, dader gaat er zonder buit vandoor

HELMOND - Klanten van een Poolse supermarkt in Helmond hebben er woensdagavond voor gezorgd dat een gewapende overvaller zich zonder buit uit de voeten moest maken. De aanwezige klanten besloten in te grijpen en probeerden een eind te maken aan de overval. Twee klanten lieten het daar niet bij en gingen achter hem aan toen hij vluchtte. De man wist te ontkomen.

Rond kwart voor tien ’s avonds kwam een man met een bivakmuts het Zapolski Food Center aan de Noord Koninginnewal binnen en bedreigde de medewerkster met een vuurwapen. Hij eiste geld. Aanwezige klanten begonnen zich volgens de politie ‘te bemoeien’ met de overvaller, waardoor hij nerveus werd en ervandoor probeerde te gaan.

Schot gelost

Om toch te ontkomen, schoot hij met een vuurwapen in de lucht. Daarbij raakte niemand gewond. De politie denkt dat de man een alarmpistool gebruikte. Het pistool is later voor de winkel gevonden.

In de winkel vond er zelfs een worsteling plaats tussen klanten en de overvaller. Hierbij verloor de man zijn zwarte vest.

Achtervolging

De man vluchtte de winkel uit in de richting van de Kluisstraat. Twee klanten renden hem achterna en probeerde hem in te halen, maar dat is niet gelukt.



LEES OOK: Overval op Poolse supermarkt in Helmond: dader op de vlucht

De politie zoekt nog naar getuigen. Het gaat om een licht getinte man tussen de 25 en 30 jaar oud en 1,70 tot 1,75 meter lang. Hij droeg zwarte kleding. Omdat hij zijn vest in de winkel kwijtraakte, had hij een rood met oranje T-shirt aan.