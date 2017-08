Man liet zich betalen om café D'n Dijk in Ravenstein in brand te steken: zes jaar cel

DEN BOSCH - Een 34-jarige man uit Oss gaat zes jaar de cel in omdat hij brand gesticht heeft bij café-zaal D’n Dijk in Ravenstein. Ook moet hij een schadevergoeding van in totaal 12.000 euro betalen aan vier gedupeerden van de brand. Dit heeft de rechtbank in Den Bosch donderdag besloten.

De man zou de brand vorig jaar juni tegen betaling hebben gesticht. Niemand raakte gewond, maar de rechtbank neemt het de man zeer kwalijk dat dit wel had kunnen gebeuren. Er woonden meerdere mensen boven het café.



In een van de woonruimtes sliep een bewoner, die door de brandweer is gered. Volgens de rechters moesten de hulpverleners zeer grote risico’s nemen om iedereen te redden. Het café en de woningen gingen geheel in vlammen op.



Ossenaar ontkent

De man ontkent nog altijd dat hij bij de brand betrokken was. De rechtbank vindt echter dat er voldoende bewijs is dat hij de brand heeft aangestoken. De auto van de Ossenaar is te zien op bewakingsbeelden. Ook is te zien dat er een man naar de kelderdeur liep, waarop kort daarna het brandalarm klonk.



Via afluisterapparatuur is er ook een gesprek opgenomen van de man waarin hij zijn betrokkenheid erkent. Ook legden verschillende collega’s van de man belastende verklaringen af. Zo stelde een getuige dat de man ‘verdomd veel’ lijkt op de dader op de camerabeelden.



Het Openbaar Ministerie eiste eerder zes jaar tegen de man. Deze straf heeft hij dus ook gekregen.