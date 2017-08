Man verstopt zich in schuurtje, verraden door eigen alcohollucht?

KAATSHEUVEL - Misschien was het de lucht van alcohol wel die hem verraadde: hoe dan ook, de politie heeft woensdagavond in Kaatsheuvel een man aangehouden. De 26-jarige zwerver was na een botsing doorgereden en hij dacht agenten te snel af te zijn.

De man zou die avond rond kwart voor negen aan de Waalwijksebaan een andere auto hebben geraakt. Daarna reed hij door, waarna de politie zijn wagen voor de ingang van een camping terugvond.



Verscholen in schuurtje

De man had zich verscholen in een schuurtje en op het politiebureau bleek dat hij te veel had gedronken.



Uit onderzoek bleek eveneens dat hij geen geldig rijbewijs had. Bij de aanrijding die hij veroorzaakte, liepen beide auto’s schade op, maar raakte niemand gewond. De verdachte was daarna doorgereden in de richting van de Duinlaan waar hij de auto bij een camping achterliet. Aan deze straat werd hij uiteindelijk aangehouden.