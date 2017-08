Zussen zien elkaar na 14 maanden terug: Ireen hockeyt op EK en Sabine kijkt vanaf de tribune

TILBURG - De Nederlandse hockeydames spelen donderdagavond in de halve finale van het EK tegen Engeland. Sabine van den Assem zit op de tribune om te kijken naar haar zus Ireen. Na de laatste groepswedstrijd zagen de twee zussen elkaar voor het eerst in veertien maanden.

"Heel bijzonder", zegt Sabine over het moment dat ze haar zus in de armen viel. "Ik ben in juni vorig jaar met mijn vriend naar Australië gegaan, sindsdien heb ik Ireen niet meer in het echt gezien." Vriend Russel Ford speelde twee jaar hockey in Nederland. "Toen zijn hockeycarrière ten einde liep, zijn we samen naar Australië gegaan."





De vlucht van China naar Nederland had vertraging. "Maar Ireen wist dat ik zou komen. Ik heb een berichtje gestuurd toen we aankwamen, maar dat heeft ze denk ik niet gezien. Toen was ze volle bak in de wedstrijdmodus. Toen de volksliederen begonnen, ging ik zitten."Bij aankomst in Amsterdam kreeg Sabine een ballon in de vorm van een vliegtuig. "Die heb ik meegenomen naar het stadion. Ik heb hem de lucht in laten gaan en heel hard staan zwaaien. Toen ze naar de bank liep zag ze ons. Dat ze de wedstrijden gingen winnen was al snel duidelijk. Ik hoopte vooral dat het snel afgelopen zou zijn, zodat ik haar echt kon zien. Toen ze met de groep het rondje liep, sprong ik het veld op."Sabine probeerde de carrière van Ireen zo goed mogelijk te volgen vanuit Australië. Dat is door het tijdverschil wel lastig. En dat ze elkaar niet iedere dag zien en spreken was ook wennen. "We hebben een vergelijkbaar leven gehad. De laatste vier jaar speelde ik bij MOP en Ireen bij Den Bosch. We woonden ook samen, eerst in Tilburg en later in Den Bosch.""We kennen elkaar door en door en hadden altijd aan een half woord genoeg", geeft Sabine aan. Ze is blij dat ze samen weer wat tijd door kunnen brengen. Over anderhalve week gaat ze weer terug naar Australië. Eerst zit ze nog twee keer in het om te kijken naar haar zus op het EK. "Hopelijk sluit ze af met winst van het toernooi, dat zou het mooiste scenario zijn. Dan gaan we daarna samen wat leuke dagen hebben."