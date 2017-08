Brabant krijgt eerste trajectcontrole op provinciale weg, tussen Baarle-Nassau en Chaam

BAARLE-NASSAU - Als het aan de gemeente Baarle-Nassau ligt, komt er een trajectcontrole op de N639, de weg tussen Baarle-Nassau en Chaam. Voor zover bekend wordt dit dan de eerste en enige provinciale weg in Brabant met een trajectcontrole.

Het initiatief voor de controle komt van het Openbaar Ministerie. Op de N639 wordt vaak te hard gereden. De gemeente Baarle-Nassau heeft al ingestemd met het verzoek. Ook de gemeente Chaam heeft akkoord gegeven.

Het OM kan nog niet vertellen wanneer de trajectcontrole er komt. In juli maakte het OM al bekend in het hele land op zeker elf provinciale wegen een trajectcontrole in te willen voeren. Ook de N639 kwam toen al in aanmerking.

Gemiddelde snelheid

Bij een trajectcontrole wordt de gemiddelde snelheid van een weggebruiker gemeten over de lengte van een wegvak. Op de A58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom werd in 2013 een trajectcontrole in gebruik genomen. Dat leverde in tien maanden tijd al ruim 2,2 miljoen euro aan boetes op.